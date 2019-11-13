ООС: 15 обстрілів, двоє поранених
Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових.
12 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:
біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
біля Славного, Березового і Красногорівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
біля Тарамчука – з СПГ і підствольних гранатометів;
неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з СПГ та автоматичних гранатометів;
поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.