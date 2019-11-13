ООС: 15 обстрілів, двоє поранених

12 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Славного, Березового і Красногорівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Тарамчука – з СПГ і підствольних гранатометів;

неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з СПГ та автоматичних гранатометів;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.