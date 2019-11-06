Перепис населення відбудеться у 2020 році

В уряді узгодили терміни проведення перепису населення в Україні.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена в Facebook.

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться в листопаді-грудні наступного року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Офісі омбудсмена відбулася зустріч уповноваженого представника у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Державної служби статистики України, де обговорювалося питання дотримання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних при проведенні пробного перепису населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що кошти на проведення перепису закладено в бюджет-2020.