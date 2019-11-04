Затримано чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчини

У Кам’янському поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчини.

3 листопада до поліції звернулась матір неповнолітньої, яка повідомила, що коли вона була відсутня вдома 35-річний чоловік зґвалтував її доньку.

Поліцейські Кам’янського ВП оперативно затримали місцевого жителя, який може бути причетний до скоєння цього злочину.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та обрання запобіжного заходу. Згідно із санкцією статті йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.