Окупанти затіяли чергову провокацію

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (далі – СЦКК) інформує, що 03.11.2019 в низці ЗМІ з'явилася інформація, про те, що окупаційна влада, 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 «Петрівське», на знак чого запустять білу сигнальну ракету в 12.00 (за київським часом) 4 листопада.

У цьому контексті, заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті, інформує штаб ООС.

У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін.

Згідно даних звіту СММ ОБСЄ від 31.10.2019, останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 «Петрівське» зафіксовано 30.10.2019 року.

Слід наголосити що, згідно Мінських домовленостей, умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.