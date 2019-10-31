Харківського керівника держпідприємства взято на хабарі співробітнику НАБУ

30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили та затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу Національного бюро неправомірну вигоду в сумі 100 тис. доларів США.



Неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов’язане із протиправним відчуженням значних обсягів необлікованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.



Особу затримано відповідно до ст.208 КПК України. Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.