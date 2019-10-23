ООС: 24 обстріли за добу, є вбиті та поранені

22 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР). Окрім того, фіксувався вогонь ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів:

тричі неподалік Павлополя – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТКР;

поблизу Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

біля Новоселівки Другої – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, станкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

біля Пищевика – з автоматичних гранатометів;

неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 14 обстрілів:

чотири рази неподалік Золотого – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

тричі біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів.

два рази у районі Хутора Вільного – з підствольних та автоматичних гранатометів;

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;

біля Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил, два - зазнали поранень, а ще один – отримав бойове травмування.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли:

поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм,

двічі поблизу Пищевика та один раз неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Пісків – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних гранатометів неподалік Зайцевого та, з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, біля Луганського.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.