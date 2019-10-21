Противник 12 разів обстріляв позиції українських військових

20 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів:

поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – зі стрілецької зброї;

біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Павлополя, Пищевика і Невельського – з великокаліберних кулеметів;

біля Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Новомихайлівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;

біля Славного – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно та автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли:

поблизу Кримського – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів;

біля Оріхового – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД " противник здійснив обстріли:

біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік Попасної.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.