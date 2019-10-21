Противник 12 разів обстріляв позиції українських військових
Втрат серед бійців немає.
20 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів:
поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – зі стрілецької зброї;
біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Павлополя, Пищевика і Невельського – з великокаліберних кулеметів;
біля Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Новомихайлівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;
біля Славного – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно та автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли:
поблизу Кримського – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів;
біля Оріхового – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.
За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД " противник здійснив обстріли:
біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік Попасної.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.