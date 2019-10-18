За участь у терористичній діяльності засуджено працівника СБУ

До 12 років позбавлення волі заочно засуджено ексспівробітника СБУ за участь у діяльності терористичної організації «ДНР».

У 2014 році колишній керівник одного з міських відділень СБ України приєднався до незаконних збройних формувань. Там він очолив так званий «Макіївський підрозділ МДБ ДНР» і активно протидіяв силам антитерористичної операції та ООС. Зловмисник, зокрема, підшукував місцевих громадян, яких під тиском та погрозами змушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам та погрожував їм ув’язненням.

За матеріалами СБУ, рішенням суду зловмисника, який наразі перебуває у розшуку, засуджено за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.