На Закарпатті на хабарництві погорів посадовець міграційної служби

Бізнес на іноземцях: на Закарпатті посадовець міграційної служби брав хабарі за видачу посвідок на тимчасове проживання

Керівник сектору Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області отримував хабарі від громадян країн ЄС за видачу посвідок на тимчасове перебування в Україні. СБУ завадила цим протиправним діям.

Встановлено, що за 400 доларів посадовець пропонував іноземцям «прискорити процедуру» отримання документів з 2 місяців, передбачених законом, до 2 тижнів.

Співробітники СБУ затримали чиновника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поряд із робочим місцем після отримання авансу від чергового клієнта.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправних дій посадовця проводилось спільно з Теруправлінням Державного бюро розслідувань у місті Львів, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Усі обставини справи встановлюються.