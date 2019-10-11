СБУ затримала організаторів контрабанди брендового одягу в Україну

100 мільйонів ‒ за модний вигляд. СБУ проводить обшуки в організаторів контрабанди брендового одягу.

Зараз відбуваються 40 одночасних обшуків за місцями зберігання та реалізації товару незаконно завезеного з Італії, Німеччини та балтійських країн.

За інформацією СБУ, шестеро громадян України організували контрабандні поставки великих партій товарів відомих брендів з приховуванням від митного контролю та, відповідно, без сплати державних платежів.

Завозили товар 20-тонними фурами. З кожної вантажівки з крамом ділки отримували по 40 тисяч доларів. Реалізовували товар через одну з торговельних мереж у столичному регіоні, а також у Полтавській, Сумській, та Житомирській областях.

Наразі вже вилучено 640 тисяч доларів США, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень, одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень.