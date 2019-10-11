Зеленський: Вибори на Донбасі можливі після виведення російських військ та відновлення контролю над кордоном

Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українським законодавством, за участі Центральної виборчої комісії та українських політичних партій, а також після виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю над українсько-російським кордоном, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Якщо ми говоримо про вибори на Донбасі, ми маємо розуміти, що вони повинні бути за українським законодавством. А це значить, що всі партії повинні мати можливість там обиратися. А хто ж туди поїде, якщо там будуть війська? А хто там гарантуватиме безпеку?» – сказав Глава держави під час прес-марафону, відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, якими документами Україна може зобов’язати Російську Федерацію вивести свої військові підрозділи з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також хто і яким чином гарантуватиме роззброєння НЗФ і чи буде документально закріплений принцип, що якщо немає виведення іноземних військ та роззброєння НЗФ, то вибори не відбудуться.

Володимир Зеленський зазначив, що відповіді на всі ці питання закріплені у Мінських домовленостях. «Там є кроки: припинення вогню, розведення, потім вихід усіх іноземних, закордонних військових формувань. І все це описано до виборів», – констатував він.

«Єдине складне питання там стосується того, що підписано, що ми спочатку проводимо вибори, а потім – кордон під контролем України. Це дуже суперечливе питання, і я, чесно кажучи, по-іншому бачу, як його вирішувати. Тому ми продовжуватимемо саме нашу політику, що треба це вирішувати зовсім інакше», – додав Президент.

Він наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях відбудуться тоді, коли будуть вирішені безпекові питання.

Глава держави акцентував: щоб результати цих виборів були визнані, вони мають не просто відбутися за українським законодавством – повинен бути забезпечений доступ ЦВК України, закордонним спостерігачам, журналістам, представникам українських політичних партій тощо. «Тому що так повинні відбуватися вибори», – сказав Володимир Зеленський.

«Якщо все це буде, і вибори будуть визнані за законом України нами з вами і місією ОБСЄ, якщо вони будуть визнані прозорими та чесними, тоді вибори відбулися. А якщо ні, то нічого не відбудеться», – підкреслив Президент.