Дружина Зеленського опікуватиметься харчуванням дітей в садках та школах

Дружина Президента України Олена Зеленська виступила на відкритті XIV Конгресу педіатрів України, присвяченого темі «Актуальні проблеми педіатрії», та привітала учасників заходу.

«Як зрозуміти, що твоє існування в суспільстві необхідне? Мені здається, тільки лікар може сказати собі в будь-який день свого життя, що прожив його не марно. Щодня кожен із вас або рятує життя, або допомагає позбутися болю», – сказала дружина Президента.

Перша леді звернула увагу на важливість психологічного комфорту та підтримки дітей під час лікування. Вона зазначила, що лікування неможливе без емоційної складової, контакту та оптимістичного погляду – особливо коли йдеться про дітей.

У своєму виступі Олена Зеленська також підкреслила, що як дружина Президента планує особливо підтримувати та розвивати окремі напрями педіатрії та приділяти увагу здоров’ю майбутніх поколінь. Зокрема, вона повідомила, що просуватиме проекти з покращення дитячого харчування та впровадження здорового й збалансованого харчування у школах та дитячих садках.

«Минулого тижня у нас відбулася перша зустріч із представниками органів державної влади, що мають долучитися до дій заради змін у системі шкільного харчування, – міністрами, представниками профільного комітету Верховної Ради з освіти, Держспоживслужби та експертами з дитячого харчування. Зустріч відбулась у форматі круглого столу, і ми зрозуміли, що ця тема є дуже цікавою для всіх. Ми вже маємо перший план дій», – додала Олена Зеленська.

Дружина Президента висловила сподівання на підтримку педіатрів у популяризації ідеї здорового харчування для дітей поміж батьків та пацієнтів.

Після виступу Олени Зеленської Юрій Антипкін, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології, закликав розробити разом із дружиною Президента програму профілактичної підтримки дітей та реалізувати цей план під її патронатом.