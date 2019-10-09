Ворог громив із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї
Бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.
8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів:
неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм;
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Пищевика та Павлополя – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 7 обстрілів:
двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Світлодарська – з гранатометів різних систем.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли:
неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.