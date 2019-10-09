Ворог громив із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї

8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів:

неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Пищевика та Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 7 обстрілів:

двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли:

неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.