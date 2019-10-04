Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна ".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком 4 жовтня беруть участь у Другому форумі регіонів України і Білорусі. Глави держав обговорять широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва. Також планується підписання низки двосторонніх документів про співпрацю між регіонами України та Білорусі.

Нагадаємо, перший форум регіонів України та Білорусі відбувся в минулому році, в ньому брали участь екс-президент України Петро Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Раніше Лукашенко неодноразово заявляв, що Білорусь готова зіграти певну роль у вирішенні конфлікту на Донбасі.