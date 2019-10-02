Україна підписала «формулу Штайнмайєра»

У ході зустрічі контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі була підписана «формула Штайнмайєра». Вона визначає механізм надання особливого статусу самопроголошених республік на сході України.

«Текст« формули »підписано в формі, яку погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, [самопроголошених Донецької і Луганської народних] республік, Російської Федерації та ОБСЄ», - інформують російські ЗМІ.

Хоча Президент України Володимир Зеленський заявив, що «формулу» ще належить прописати в новому законі про особливий статус Донбасу.

«Ми відповіли на лист пана Сайдік, що ми узгоджуємо текст "формули Штайнмайера». «Формула Штайнмайєра» повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус», - підкреслив український лідер на брифінгу.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко погодився з тим, що «закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно вступає в силу після рішення» ОБСЄ. За його словами, доступ до виборів повинні мати всі українські партії та ЗМІ. Крім того, він нагадав позицію президента України Володимира Зеленського, яка полягає в тому, що для проведення виборів на непідконтрольній Києву території Донбасу спочатку для цього необхідно створити умови.

Скан тексту «формули Штайнмайєра» вранці 1 жовтня опублікував екс-представник Києва в політичній підгрупі по Донбасу Роман Безсмертний .

«Цей папірець готується від імені ТКГ (тристоронньої контактної групи) в Мінську для глав держав «нормандського формату» і подається як так звана «формула Штайнмайєра». Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість прийняття подібного документа, а тим більше підписання», - написав Безсмертний на своїй сторінці в фейсбуці.

Нагадаємо, у столиці Білорусі 1 жовтня відбулося чергове засідання контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі.

«Формула Штайнмайєра» визначає механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. У день виборів він вводиться на тимчасовій основі, а після опублікування звіту ОБСЄ про підсумки виборів - на постійній. Ця ідея була схвалена на зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі 2 жовтня 2015 року.