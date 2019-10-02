Україна погодила формулу Штайнмаєра

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану формулу Штайнмаєра, і наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за українським законодавством і лише після відведення військ та за умови відновлення Україною контролю над державним кордоном.

«Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту Нормандської четвірки. Я думаю, що найближчим часом ми знатимемо дати», – повідомив Глава держави під час брифінгу 1 жовтня.

Він зазначив, що так звана формула Штайнмаєра останніми тижнями стала найбільшою страшилкою в Україні, тому потребує роз’яснення.

Президент наголосив, що це механізм, згідно з яким тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, що місцеві вибори будуть проведені згідно з Конституцією України та українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

«Це означає, що ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути», – підкреслив Володимир Зеленський.

«І ще дуже важливий момент – закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством», – додав він.

За словами Глави держави, у новому законі не буде перейдено жодної «червоної лінії». «Саме тому немає й не буде ніколи ніякої капітуляції», – зауважив Президент.

На уточнювальні запитання щодо термінів виведення російських військ з окупованих територій Донбасу та запобіжників для проведення виборів до такого виведення, Володимир Зеленський відповів, що це буде обговорено під час саміту в Нормандському форматі.

«Це буде прописано. У виборах (у законодавстві про вибори – Ред.) це зробити неможливо, бо вибори мають проходити згідно з нашим законодавством. Ми це обговорюватимемо. Якщо там хтось знаходитиметься, то виборів не буде. Ви ж розумієте це. Ми підготуємо запобіжники. Ми ніколи з вами не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є військові», – наголосив Володимир Зеленський.