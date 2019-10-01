Ворог задіяв безпілотник для скидання гранатометних пострілів

30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під час одного з обстрілів, з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник, задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новомихайлівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Опитного та Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Новозванівки – з артилерійських систем калібру 122 мм, зенітної установки та станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – з міномета калібру 82 мм.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.