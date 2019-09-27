Данилюк звільняється

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.

"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президент розгляне її після повернення до Києва".

Джерело: Facebook офісу президента

За інформацією ЗМІ, Данилюк один з претендентів на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки.