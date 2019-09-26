У музеях світу можуть запрацювати україномовні аудіогіди

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проект зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Про це вона заявила під час відвідання Метрополітен-музею у Нью-Йорку.

Олена Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому у найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.