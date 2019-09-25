Співпраця України з Uber може набрати більших оборотів
Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.
Володимир Зеленський обговорив з виконавчим директором Uber перспективи збільшення капіталовкладень компанії в Україні
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.
Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі.
Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій.
Під час зустрічі йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.