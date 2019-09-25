ООС: 23 обстріли, один загиблий, двоє - поранених

24 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового та Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

тричі поблизу Павлополя, двічі близько Красногорівки та поблизу Водяного і Пищевика – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем;

неподалік Троїцького – зі стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та снайперської зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.