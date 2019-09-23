Більше шести пачок сигарет затримано на кордоні з Угорщиною та Румунією

Учора військовослужбовці Мукачівського та Чернівецького загонів затримали велику партію сигарет, які порушники намагались незаконно перемістити до Угорщини та Румунії, - інформує Прикордонслужба України.

Так, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону, прикордонний наряд відділення «Горонглаб» помітив рух невідомих осіб з пакунками на плечах в бік Угорщини. Законні вимоги прикордонників зловмисники проігнорували та, помітивши останніх, покидали свої ноші і вдалися до втечі. Під час огляду місцевості прикордонники виявили 12 пакунків, у яких знаходилось 6200 пачок сигарет. Крім того поблизу кордону правопорушники покинули й спеціально виготовлений засіб, за допомогою якого планували непомітно подолати контрольно-слідову смугу. Наразі тютюнові вироби доставлені до прикордонного підрозділу та будуть передані митниці.

А на ділянці відділення «Фальків», перевіряючи лінію кордону, прикордонники Чернівецького загону помітили групу невідомих, які теж з пакунками прямували в сторону сусідньої країни. Під час затримання «сигаретні бізнесмени» покинули свій товар та, скориставшись складним гірським рельєфом втекли в тил України. На місці охоронці кордону знайшли 8 пакунків з тютюновими виробами. Залишені майже 6 тисяч пачок сигарет прикордонники передадуть представникам ДФС.

Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.