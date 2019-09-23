Більше шести пачок сигарет затримано на кордоні з Угорщиною та Румунією
Прикордонники завадили незаконному переміщенню 12 тисяч пачок сигарет до країн ЄС.
Учора військовослужбовці Мукачівського та Чернівецького загонів затримали велику партію сигарет, які порушники намагались незаконно перемістити до Угорщини та Румунії, - інформує Прикордонслужба України.
Так, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону, прикордонний наряд відділення «Горонглаб» помітив рух невідомих осіб з пакунками на плечах в бік Угорщини. Законні вимоги прикордонників зловмисники проігнорували та, помітивши останніх, покидали свої ноші і вдалися до втечі. Під час огляду місцевості прикордонники виявили 12 пакунків, у яких знаходилось 6200 пачок сигарет. Крім того поблизу кордону правопорушники покинули й спеціально виготовлений засіб, за допомогою якого планували непомітно подолати контрольно-слідову смугу. Наразі тютюнові вироби доставлені до прикордонного підрозділу та будуть передані митниці.
А на ділянці відділення «Фальків», перевіряючи лінію кордону, прикордонники Чернівецького загону помітили групу невідомих, які теж з пакунками прямували в сторону сусідньої країни. Під час затримання «сигаретні бізнесмени» покинули свій товар та, скориставшись складним гірським рельєфом втекли в тил України. На місці охоронці кордону знайшли 8 пакунків з тютюновими виробами. Залишені майже 6 тисяч пачок сигарет прикордонники передадуть представникам ДФС.
Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.