ООС: 15 обстрілів, один поранений

22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Водяного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Кримського та Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Залізного та Новгородського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевого та неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.