Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі

Що тосується складу депутатської фракції в парламенті, керівник офісу Президента визнає, що зібралась різношерстна публіка.

"Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди.

Частина людей прийшла реально з Фейсбука, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу - ми йому дзвонили і питали: "Йдеш від нас? Завтра треба віднести документи". Є й такі люди. Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук, яких ми в житті ніколи не бачили.

Це єдиний список, який сформувався без копійки грошей. Ніколи ні одна партія в Україні не формувала такий список. Звичайно, там різні люди. Там є люди, які раніше на базарі продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи - це формувати з них команду.

Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити.

Питання цілей та ідеології. Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом", - заявив Богдан журналістам ВВС.