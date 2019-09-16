Від початку доби поранено одного українського військового
За минулу добу зафіксовано 16 обстрілів.
15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;
поблизу Мар’їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета;
в районі Зайцевого та поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.