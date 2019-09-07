До офісу українського омбудсмена зїжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України. Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії , на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова , родичі Євгена Панова і Олексія Сізановича.

«Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина - КР )», - сказала в коментарі Крим Реалії мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії , з родичами працюють психологи.

Раніше повідомлялося , що три великих пасажирських автобуса близько 8:40 в суботу, 7 вересня, виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС.

Як повідомляється, очікується відправка транспорту в аеропорт з раніше утримуваними в Росії громадянами України.