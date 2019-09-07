Обмін полоненими: Літак з українською символікою прилетів у Внуково

У московському аеропорту Внуково приземлився літак з державною символікою України, передає «Інтерфакс» .

Літак з лівреях у вигляді українського прапора причалив до перону урядового терміналу «Внуково-2».

Відзначається, що до літака під'їхали два автобуси.

За інформацією, Росія і Україна включили в список обміну ув'язнених моряків, українського режисера Олега Сенцова і головного редактора » РІА Новини Україна» Кирила Вишинського. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело.

Як зазначається, обмін ув'язненими планується провести за формулою «35 на 35».

За словами джерела, з української сторони в список включені 24 моряка, затриманих в Керченській протоці, і ще 11 осіб, серед яких в тому числі режисер Олег Сенцов.

Крім того, Київ мав намір передати головного редактора «РІА Новини Україна» Кирила Вишинського, свідка у справі катастрофи рейса малайзійського Boeing 777 Володимира Цемаху , а також колишніх українських військовослужбовців Максима Одинцова і Олександра Баранова , яких засудили за держзраду і дезертирство.

Щодо двох співробітників Служби безпеки України, затриманих після «керченського інциденту», а також Станіслава Клиха і Миколи Карпюка точних даних немає.