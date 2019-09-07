Доба в ООС: Ворог стріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів

Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів позицій об'єднаних сил:

двічі поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

тричі в районі ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм;

неподалік ГРАНІТНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу КРАСНОГОРІВКИ – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил:

поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил:

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил:

в районі НОВГОРОДСЬКОГО – з міномета калібру 82 мм.