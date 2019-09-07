СБУ розпочала аудит структурних підрозділів відомства

На виконання заходів із системного реформування Служби безпеки України, які мають наблизити СБУ до стандартів спецслужб країн-членів ЄС і НАТО, у відомстві розпочато функціональний аудит власних структурних підрозділів.

Робочі групи, створені в СБУ для організації та проведення аналізу, мають визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності.

Також метою функціональної перевірки є оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки. «СБУ має стати технологічною, швидкою та міцною», – зазначив раніше Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування відомства.