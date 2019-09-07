CБУ викрила на розкраданні державних коштів керівництво Київзеленбуд

Оперативники спецслужби встановили, що заступник генерального директора об’єднання у змові з представниками комерційної структури, що має ознаки фіктивності, організували механізм розкрадання коштів, виділених на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі столиці.

Досудове розслідування задокументувало факти завищення обсягів і вартості виконаних робіт на загальну суму понад 10 мільйонів гривень, що підтверджується висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Правоохоронці провели комплекс слідчих дій в офісних приміщеннях фігурантів справи. У ході обшуків вилучено електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність посадовців комунального об’єднання та комерсантів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оголошено про підозру заступнику генерального директора з питань капітальних вкладень комунального об’єднання «Київзеленбуд» та представнику комерційної структури.

Триває досудове слідство.