Ворог продовжує обстрілювати українські позиції, є поранені

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу НОВОГНАТІВКИ – з великокаліберних кулеметів;

близько ВОДЯНОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу ГНУТОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу ТРОЇЦЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік КРИМСЬКОГО – зі стрілецької зброї;

неподалік ПОПАСНОЇ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу чотири військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". Противник здійснив обстріл позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу ВОДЯНОГО з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.