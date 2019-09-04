Україна переходитиме від добровільного обєднання громад до обєднання за перспективними планами

Україна переходитиме від добровільного обєднання громад до обєднання за перспективними планами

Про це заявила Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

Джерело: Відомості

Сьогодні децентралізація – це вже не питання кількості створених громад чи об’єднання районів. В пріоритеті – людський розвиток. І наразі Уряд формує саме таку політику стандарту доступності адміністративних та соціальних послуг для людей. Про це заявила Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми розуміємо, що сьогодні людей не цікавить просто господарство, будівництво і навіть регіональний розвиток. Людей цікавить якість власного життя, а це і є розвиток громад. Для людини важливо, щоб, проживаючи у своїй громаді, вона знала, скільки часу потрібно її дитині, аби дістатись до школи, або скільки потрібно, щоб приїхала швидка допомога», – наголосила Альона Бабак.

За її словами, Президент та Прем’єр-міністр України висловили чітку політичну волю щодо подальшого впровадження реформи децентралізації. «Поступово ми будемо відходити від добровільного об’єднання громад і переходити до об’єднання за перспективними планами. Бо є певне розчарування, коли громади не завжди формувались за принципом спроможності. І, на жаль, сьогодні 70% з них мають дотаційні бюджети. Ми маємо змінити цю ситуацію через об’єднання за прогнозованою моделлю, яка дозволить громадам бути демографічно, соціально та економічно спроможними», – сказала Альона Бабак.

За словами очільниці відомства, відповідно до перспективних планів відбуватиметься і зміна переліку спроможних громад та формуватиметься нова система функцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що діють на рівні громад, районів та областей.

«Мінрегіон спільно з МОЗ, МОН та іншими профільними міністерствами формує межі та моделює об’єднання громад з урахуванням стандартів доступності та якості адміністративних та соціальних послуг. Сформовані перспективні плани вже направлено в регіони. Функції нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині дотримання законності рішень законодавства матимуть префектури. Загалом процес об’єднання має завершитись протягом 2019-2020 років», – підкреслила Альона Бабак.

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