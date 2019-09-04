Україна переходитиме від добровільного обєднання громад до обєднання за перспективними планами

Сьогодні децентралізація – це вже не питання кількості створених громад чи об’єднання районів. В пріоритеті – людський розвиток. І наразі Уряд формує саме таку політику стандарту доступності адміністративних та соціальних послуг для людей. Про це заявила Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми розуміємо, що сьогодні людей не цікавить просто господарство, будівництво і навіть регіональний розвиток. Людей цікавить якість власного життя, а це і є розвиток громад. Для людини важливо, щоб, проживаючи у своїй громаді, вона знала, скільки часу потрібно її дитині, аби дістатись до школи, або скільки потрібно, щоб приїхала швидка допомога», – наголосила Альона Бабак.

За її словами, Президент та Прем’єр-міністр України висловили чітку політичну волю щодо подальшого впровадження реформи децентралізації. «Поступово ми будемо відходити від добровільного об’єднання громад і переходити до об’єднання за перспективними планами. Бо є певне розчарування, коли громади не завжди формувались за принципом спроможності. І, на жаль, сьогодні 70% з них мають дотаційні бюджети. Ми маємо змінити цю ситуацію через об’єднання за прогнозованою моделлю, яка дозволить громадам бути демографічно, соціально та економічно спроможними», – сказала Альона Бабак.

За словами очільниці відомства, відповідно до перспективних планів відбуватиметься і зміна переліку спроможних громад та формуватиметься нова система функцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що діють на рівні громад, районів та областей.

«Мінрегіон спільно з МОЗ, МОН та іншими профільними міністерствами формує межі та моделює об’єднання громад з урахуванням стандартів доступності та якості адміністративних та соціальних послуг. Сформовані перспективні плани вже направлено в регіони. Функції нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині дотримання законності рішень законодавства матимуть префектури. Загалом процес об’єднання має завершитись протягом 2019-2020 років», – підкреслила Альона Бабак.