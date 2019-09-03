Верховна рада проголосувала за зняття недоторканності з народних депутатів

Сьогодні, 3 вересня, Верховна рада України розглянула Законопроект про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів України.

Під час обговорення питання у залі був присутній Президент України Володимир Зеленський, який сказав, що депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення.

"Хочу розвіяти всі міфи. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення. За голосування чи будь-які публічні виступи", - заявив Зеленський.

За його словами, депутат повинен нести відповідальність за вчинення кримінального злочину.

"Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність", - заявив він.

За зняття недоторканності проголосувало 373 депутата.