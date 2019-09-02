Зеленський завірив Майка Пенса, що поборить корупцію в Україні

Зустріч відбулася у Варшаві в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Українська та американська сторони обговорили ситуацію на Донбасі та покрокову стратегію повернення миру в Україну. Майк Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.

Віце-президент Сполучених Штатів підняв питання реформ, які провадитиме новий уряд, та боротьби з корупцією. Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче налаштована на трансформацію, наголосивши, що в перший день роботи нового парламенту було зареєстровано понад 70 законопроектів, які, серед іншого, передбачають подолання корупції.

«Ми маємо не просто боротися з корупцією, ми маємо перемогти її. Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, маємо нового Генерального прокурора та новий молодий уряд. Ми справді налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися», – запевнив глава Української держави.

Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, наголосивши на важливості підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, Польщею та США. Віце-президент Майк Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні.

Крім того, йшлося про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з Президентом Дональдом Трампом.