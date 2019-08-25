Україна вперше провела ракетні випробування

23 серпня, напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу «Циклон-4», спроектований КБ «Південне» та виготовлений на Південмаші.

Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія «Циклон-4» - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку.

Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ «Південне».

Випробування визнано успішними! По закінченню проведення всього обсягу випробувань ми представимо більш детальний звіт.

Нагадаємо, що до складу третього ступеня РН «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія «Циклон-4М».