ООС: Ворог 5 разів порушив режим тиші

24 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли:

неподалік МАР’ЇНКИ – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в неподалік ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.