ООС: Ворог 5 разів порушив режим тиші
За минулу добу втрат серед українських воїнів не зафіксовано.
24 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли:
неподалік МАР’ЇНКИ – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу ПАВЛОПОЛЯ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі в неподалік ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.
Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.