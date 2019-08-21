ООС: Минулої доби сім обстрілів, один боєць поранений
Противник обстрілював позиції підрозділів ООС з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 5 обстрілів:
неподалік ТАЛАКІВКИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
в районі СТАРОГНАТІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік ГНУТОВОГО – з ручного протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли:
неподалік ПІВДЕННОГО – з ручних протитанкових гранатометів.
поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":
неподалік НОВОМИХАЙЛІВКИ – гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу ВОДЯНОГО – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.