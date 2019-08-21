ООС: Минулої доби сім обстрілів, один боєць поранений

20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 5 обстрілів:

неподалік ТАЛАКІВКИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

в районі СТАРОГНАТІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік ГНУТОВОГО – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли:

неподалік ПІВДЕННОГО – з ручних протитанкових гранатометів.

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

неподалік НОВОМИХАЙЛІВКИ – гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу ВОДЯНОГО – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.