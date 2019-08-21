СБУ виявила схрон із боєприпасами та зброєю

Під час заходів спрямованих на боротьбу із незаконним обігом засобів ураження в одному з селищ Станично-Луганського району, Луганської області було виявлено схрон з боєприпасами та зброєю.

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил та Національної поліції вилучили зі схованки, що знаходилася неподалік лісосмуги три ручні протитанкові гранатомети, протипіхотну міну МОН-50, два заряди до міномета калібру 120 мм, три гранати РПГ-22. Також виявлено дев’ятнадцять корпусів гранат РГД, РГ-42 та Ф1, три запали для ручних гранат, 3240 патронів калібру 5,45 мм та майже сімсот – калібру 7,62 мм.

За оперативною інформацією схованку було обладнано у 2014 році учасником незаконних збройних формувань, який нині перебуває у розшуку за ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

У межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.