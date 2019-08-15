Минулої доби загинув один військовий

14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

З них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив дев'ять обстрілів:

неподалік ПІСКІВ – зі стрілецької зброї;

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі ГНУТОВОГО – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік МИКОЛАЇВКИ – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу ПІВДЕННОГО з напрямку шахти імені ГАГАРІНА – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм;

в районі ЗАЙЦЕВОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів;

поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.