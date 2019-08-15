Минулої доби загинув один військовий
Ворог тринадцять разів порушив режим припинення вогню.
14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.
З них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив дев'ять обстрілів:
неподалік ПІСКІВ – зі стрілецької зброї;
поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі в районі ГНУТОВОГО – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік МИКОЛАЇВКИ – з гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу ПІВДЕННОГО з напрямку шахти імені ГАГАРІНА – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм;
в районі ЗАЙЦЕВОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів;
поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.