СБУ затримала Гримчака за хабар у понад мільйон гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ.

Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані «на гарячому».

Слідчі дії відбувались за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.