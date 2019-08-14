Ворог не припиняє обстрілів, цього разу без постраждали

13 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив дванадцять обстрілів:

неподалік ТАЛАКІВКИ – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі в районі ВОДЯНОГО – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі НОВОГНАТІВКИ – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу КРАСНОГОРІВКИ – зі стрілецької зброї;

неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі стрілецької зброї;

поблизу ПАВЛОПОЛЯ – зі стрілецької зброї;

неподалік НОВОГНАТІВКИ – зі стрілецької зброї;

поблизу АВДІЇВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі ПІВДЕННОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл:

поблизу ПІСКІВ – зі стрілецької зброї.