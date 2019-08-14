Українка отримала двадцять років за дитячу порнографію

У прокуратурі Східного округу штату Нью-Йорк поінформували про те, що українку Олену Каліченко засудили до 20 років тюремного ув'язнення за те, що вона сексуально експлуатувала дитину і займалася виготовленням дитячої порнографії для поставки в США. Про це повідомляється на сайті відомства.

Відзначається, що жінку затримали влітку 2014 року, а в квітні 2016 року вона визнала свою провину. Коли вона закінчить відбувати покарання, її депортують на Україну.