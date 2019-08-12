Порошенко прибув на допит до ДБР

Екс-президент Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, інформує Інтерфакс-Україна.

Порошенка викликали на 9:30 як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

На вході до будівлі ДБР на Порошенка чекали журналісти. Але жодних коментарів президент не давав.

Нагадаємо, згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.