Ворог продовжує порушувати режим тиші: є поранений
За минулу добу противник вісім разів обстріляв позиції українських військових.
11 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив п'ять обстрілів:
поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з великокаліберного кулемета;
в районі ПАВЛОПОЛЯ – із застосуванням гранатометів різних систем;
неподалік ГНУТОВОГО – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" наші позиції були обстріляні 3 рази:
неподалік КРИМСЬКОГО – зі стрілецької зброї;
поблизу МАЙОРСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі ЗОЛОТОГО-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.