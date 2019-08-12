Ворог продовжує порушувати режим тиші: є поранений

11 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив п'ять обстрілів:

поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з великокаліберного кулемета;

в районі ПАВЛОПОЛЯ – із застосуванням гранатометів різних систем;

неподалік ГНУТОВОГО – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" наші позиції були обстріляні 3 рази:

неподалік КРИМСЬКОГО – зі стрілецької зброї;

поблизу МАЙОРСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі ЗОЛОТОГО-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.