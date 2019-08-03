Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з ручного протитанкового гранатомету;

двічі поряд БОГДАНІВКИ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

околиці ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

двічі неподалік НИЖНЬОТЕПЛОГО – з великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу СВІТЛОДАРСЬКА – з великокаліберного кулемету;

два рази поряд ПІВДЕННОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік КРИМСЬКОГО – зі стрілецької зброї;

поряд МАЙОРСЬКА – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.