Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових
У результаті обстрілів двоє військових отримали поранення.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі поряд БОГДАНІВКИ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
околиці ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі неподалік НИЖНЬОТЕПЛОГО – з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу СВІТЛОДАРСЬКА – з великокаліберного кулемету;
два рази поряд ПІВДЕННОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік КРИМСЬКОГО – зі стрілецької зброї;
поряд МАЙОРСЬКА – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.