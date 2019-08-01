Ворог нагло порушує режим припинення вогню
31 липня противник 11 разів обстріляв позиції українських військових.
31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поряд ПІСКІВ – з підствольного гранатомету;
поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї;
два рази неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
околиці ШИРОКИНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;
поряд ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї;
поблизу ГНУТОВОГО – з міномету калібру 82 мм;
околиці НОВОГНАТІВКИ – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу ПАВЛОПІЛЯ – з великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз:
в районі населеного пункту ПОПАСНА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.