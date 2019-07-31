ТОП-10 спеціальностей з найбільшими прохідними балами 2019 року

2019 року вступити на місця бюджету найскладніше було на «міжнародні» спеціальності – прохідний бал на них становить понад 190. Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання.

Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

Міжнародне право – 194,25

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт

Міжнародні економічні відносини – 190,84

Стоматологія – 189,176

Політологія – 189,125

Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт

Медична психологія – 186,9 (МОЗ)

Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт

Історія та археологія – 185,05

Публічне управління та адміністрування – 183,804

Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».

Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармація, промислова фармація», які торік посідали 4 та 9 сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та адміністрування».

Повний список прохідних балів можна переглянути /за посиланням/.

Нагадуємо, що 26 липня понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет. Для зарахування їм треба до 18-ї години 31 липня особисто принести до вишу оригінали документів.

Раніше у МОН також назвали спеціальності, за якими 2019-го зросла кількість місць держзамовлення для бакалаврів, та ТОП-10 найбільш популярних вишів та спеціальностей цього року.