ТОП-10 спеціальностей з найбільшими прохідними балами 2019 року
Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни.
2019 року вступити на місця бюджету найскладніше було на «міжнародні» спеціальності – прохідний бал на них становить понад 190. Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання.
Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:
Міжнародне право – 194,25
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт
Міжнародні економічні відносини – 190,84
Стоматологія – 189,176
Політологія – 189,125
Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт
Медична психологія – 186,9 (МОЗ)
Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт
Історія та археологія – 185,05
Публічне управління та адміністрування – 183,804
Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».
Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармація, промислова фармація», які торік посідали 4 та 9 сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та адміністрування».
Повний список прохідних балів можна переглянути /за посиланням/.
Нагадуємо, що 26 липня понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет. Для зарахування їм треба до 18-ї години 31 липня особисто принести до вишу оригінали документів.
Раніше у МОН також назвали спеціальності, за якими 2019-го зросла кількість місць держзамовлення для бакалаврів, та ТОП-10 найбільш популярних вишів та спеціальностей цього року.