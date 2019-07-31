Противник обстріляв позиції українських військ поблизу Луганського

30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції наших захисників були обстріляні один раз:

поблизу ПІСКІВ – з підствольного гранатомету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.