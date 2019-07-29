Ворог порушив режим припинення вогню

Ворог порушив режим припинення вогню

Противник здійснив обстріл КПВВ "Марїнка" з великокаліберного кулемета.

Джерело: Відомості

28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. 

Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. 

Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. 

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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