Ворог порушив режим припинення вогню
Противник здійснив обстріл КПВВ "Марїнка" з великокаліберного кулемета.
28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета.
Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.