Ворог порушив режим припинення вогню

28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета.

Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.