ООС: Ворог порушив режим припинення вогню

24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.